Экс-игрок "Шальке" заплакал после вылета клуба из Бундеслиги

Теги шальке

Экс-игрок "Шальке" заплакал после вылета клуба из БундеслигиФото: SPOX.com

Тренер второй команды "Шальке" Джеральд Асамоа дал комментарии после вылета основной команды из Бундеслиги.

Отметим, что ганец, который выступал за "Шальке" с 1999 по 2011 год, во время интервью не сдержал слез.

"Я очень много должен этому клубу. Мы закончили тем, что клуба реально не будет в Бундеслиге в следующем сезоне. Это будет тяжело. Я еще не принял это, несмотря на то что это было ожидаемо. Это очень тяжело", - приводит слова Асамоа ESPN NL.

Напомним, что "Шальке" вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года.

Читайте также: Фанаты "Шальке" заставили футболистов клуба спасаться бегством. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги

УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов