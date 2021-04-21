Экс-игрок "Шальке" заплакал после вылета клуба из Бундеслиги

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Тренер второй команды "Шальке" Джеральд Асамоа дал комментарии после вылета основной команды из Бундеслиги.

Отметим, что ганец, который выступал за "Шальке" с 1999 по 2011 год, во время интервью не сдержал слез.

"Я очень много должен этому клубу. Мы закончили тем, что клуба реально не будет в Бундеслиге в следующем сезоне. Это будет тяжело. Я еще не принял это, несмотря на то что это было ожидаемо. Это очень тяжело", - приводит слова Асамоа ESPN NL.

Gerald Asamoah, teammanager en oud-speler van Schalke 04, staat pers met tranen in zijn ogen te woord na de degradatie van zijn club. pic.twitter.com/YBGsnMDG4H — ESPN NL (@ESPNnl) April 21, 2021

Напомним, что "Шальке" вылетел из Бундеслиги впервые с 1988 года.

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