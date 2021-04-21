"Бетис" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла Лиги

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"Бетис" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла ЛигиФото: twitter.com/realbetis

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Бетис" сыграл вничью с "Атлетиком".

"Бетис" по-прежнему занимает пятое место, а "Атлетик" поднялся на десятое.

"Бетис" - "Атлетик" 0:0

"Бетис": Браво, Бартра, Манди, Миранда, Эмерсон, Руибаль (Гуардадо, 78), Родригес, Тельо (Лайнес, 66), Каналес (Акуоку, 87), Фекир, Иглесиас (Морон, 66).

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Де Маркос, Баленсиага, Нуньес, Сансет (Рауль Гарсия, 62), Весга (Унаи Лопес, 62), Морсильо (Ибаи Гомес, 68), Венседор, Беренгер (Уильямс, 82), Вильялибре.

Удаление: Фекир (11).

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