"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Астон Виллой"
Фото: twitter.com/mancity
В рамках 32-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Астон Виллой".
"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "МЮ" на 11 очков.
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Макгинн, 1 - 1:0, Фоден, 22 - 1:1, Родри, 40 - 1:2
"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Рэмзи (Дэвис, 46), Дуглас Луис, Накамба (Баркли, 63), Макгинн, Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, Зинченко, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Гюндоган, Марез (Фернандиньо, 90), Габриэл Жезус (Лапорт, 46).
Удаления: Стоунз (44), Кэш (57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18