"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Астон Виллой"

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"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Астон Виллой"Фото: twitter.com/mancity

В рамках 32-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Астон Виллой".

"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "МЮ" на 11 очков.

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Макгинн, 1 - 1:0, Фоден, 22 - 1:1, Родри, 40 - 1:2

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Рэмзи (Дэвис, 46), Дуглас Луис, Накамба (Баркли, 63), Макгинн, Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, Зинченко, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Гюндоган, Марез (Фернандиньо, 90), Габриэл Жезус (Лапорт, 46).

Удаления: Стоунз (44), Кэш (57).

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