"Монако" Головина выбил "Лион" из Кубка Франции
Фото: twitter.com/as_monaco
В рамках 1/4 финала Кубка Франции "Монако" одержал победу над "Лионом" и вышел в полуфинал.
"Лион" - "Монако" 0:2
Голы: Бен-Йеддер (пен), 54 - 0:1, Фолланд, 61 - 0:2
"Лион": Поллерсбек, Дюбуа (Озкаджар, 80), Диоманде, Де Шильо, Бар, Лукас Пакета (Ауар, 69), Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 76), Корне (Слимани, 69), Какре, Марсело, Депай (Токо-Экамби, 70).
"Монако": Маецки, Бадиашиле, Дисаси, Балло-Туре (Сидибе, 64), Кайо Энрике, Тчуамени, Диоп (Головин, 15), Фофана, Агиляр, Бен-Йеддер (Жеббель, 82), Фолланд (Желсон Мартинш, 82).
Удаление: Диоманде (51).
Читайте также: ПСЖ разгромил "Анжер" в 1/4 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей"
-
Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов
-
УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги
-
"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
-
Месси будет вести переговоры с "Барселоной" после окончания сезона
Лента новостей
-
"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу
-
Зе Луиш близок к возвращению на поле
-
"Монако" Головина выбил "Лион" из Кубка Франции
-
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Астон Виллой"
-
"Вильярреал" уступил "Алавесу" в матче Ла Лиги
-
1
"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей"
-
"Боруссия" Дортмунд победила "Унион" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
-
"Интер", "Милан" и "Ювентус" избегут наказания за участие в Суперлиге
-
"Бетис" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Экс-игрок "Шальке" заплакал после вылета клуба из Бундеслиги
-
Президент ПСЖ сменил Аньелли на посту главы Ассоциации европейских клубов
-
"Севилья" на выезде одолела "Леванте", "Валенсия" Черышева проиграла "Осасуне"
-
"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" в первом матче после увольнения Моуринью
-
Определился соперник киевского "Динамо" по финалу Кубка Украины
-
ПСЖ разгромил "Анжер" в 1/4 финала Кубка Франции
-
УЕФА может применить санкции к 12 клубам-основателям Суперлиги
-
"Милан" проиграл "Сассуоло" в матче Серии А
-
"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
-
Титов высказался о возможном возвращении Карреры в "Спартак"
-
Малком объяснил свой уход из "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13