"Монако" Головина выбил "Лион" из Кубка Франции

Теги монаколион

"Монако" Головина выбил "Лион" из Кубка ФранцииФото: twitter.com/as_monaco

В рамках 1/4 финала Кубка Франции "Монако" одержал победу над "Лионом" и вышел в полуфинал.

"Лион" - "Монако" 0:2

Голы: Бен-Йеддер (пен), 54 - 0:1, Фолланд, 61 - 0:2

"Лион": Поллерсбек, Дюбуа (Озкаджар, 80), Диоманде, Де Шильо, Бар, Лукас Пакета (Ауар, 69), Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 76), Корне (Слимани, 69), Какре, Марсело, Депай (Токо-Экамби, 70).

"Монако": Маецки, Бадиашиле, Дисаси, Балло-Туре (Сидибе, 64), Кайо Энрике, Тчуамени, Диоп (Головин, 15), Фофана, Агиляр, Бен-Йеддер (Жеббель, 82), Фолланд (Желсон Мартинш, 82).

Удаление: Диоманде (51).

Читайте также: ПСЖ разгромил "Анжер" в 1/4 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу

"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов