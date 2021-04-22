"Монако" Головина выбил "Лион" из Кубка Франции

Фото: twitter.com/as_monaco

В рамках 1/4 финала Кубка Франции "Монако" одержал победу над "Лионом" и вышел в полуфинал.

"Лион" - "Монако" 0:2

Голы: Бен-Йеддер (пен), 54 - 0:1, Фолланд, 61 - 0:2

"Лион": Поллерсбек, Дюбуа (Озкаджар, 80), Диоманде, Де Шильо, Бар, Лукас Пакета (Ауар, 69), Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 76), Корне (Слимани, 69), Какре, Марсело, Депай (Токо-Экамби, 70).

"Монако": Маецки, Бадиашиле, Дисаси, Балло-Туре (Сидибе, 64), Кайо Энрике, Тчуамени, Диоп (Головин, 15), Фофана, Агиляр, Бен-Йеддер (Жеббель, 82), Фолланд (Желсон Мартинш, 82).

Удаление: Диоманде (51).

Читайте также: ПСЖ разгромил "Анжер" в 1/4 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru