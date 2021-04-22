"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу

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"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла ЛигуФото: twitter.com/realmadrid

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил "Кадис".

Благодаря победе "сливочные" возглавили турнирную таблицу, однако у них одинаковое количество очков с "Атлетико", а у "матрасников" есть игра в запасе.

"Кадис" - "Реал" 0:3

Голы: Бензема (пен), 30 - 0:1, Одриосола, 33 - 0:2, Бензема, 40 - 0:3

"Кадис": Ледесма, Фали Хименес, Эспино (Алехо, 65), Карселен (Акапо, 46), Маркос Мауро, Искьердо, Хосе Мари (Кала, 46), Йонссон, Сальви Санчес (Лосано, 46), Негредо (Шапонич, 46), Собрино.

"Реал": Куртуа, Одриосола (Иско, 61), Начо, Варан (Карвахаль, 61), Марсело (Мигель Гутьеррес, 74), Родриго, Антонио Бланко, Винисиус Жуниор (Асенсио, 61), Каземиро, Милитао, Бензема (Мариано Диас, 74).   

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