"Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу
Фото: twitter.com/realmadrid
В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил "Кадис".
Благодаря победе "сливочные" возглавили турнирную таблицу, однако у них одинаковое количество очков с "Атлетико", а у "матрасников" есть игра в запасе.
"Кадис" - "Реал" 0:3
Голы: Бензема (пен), 30 - 0:1, Одриосола, 33 - 0:2, Бензема, 40 - 0:3
"Кадис": Ледесма, Фали Хименес, Эспино (Алехо, 65), Карселен (Акапо, 46), Маркос Мауро, Искьердо, Хосе Мари (Кала, 46), Йонссон, Сальви Санчес (Лосано, 46), Негредо (Шапонич, 46), Собрино.
"Реал": Куртуа, Одриосола (Иско, 61), Начо, Варан (Карвахаль, 61), Марсело (Мигель Гутьеррес, 74), Родриго, Антонио Бланко, Винисиус Жуниор (Асенсио, 61), Каземиро, Милитао, Бензема (Мариано Диас, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14