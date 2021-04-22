Стал известен кандидат на место Вудворда в "Манчестер Юнайтед"

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"Манчестер Юнайтед" начал поиски кандидата на пост вице-президента клуба.

Как сообщает журналист Николо Скира, "красные дьяволы" рассматривают кандидатуру экс-голкипера команды Эдвина ван дер Сара.

Напомним, что нынешний вице-президент Эд Вудворд уйдет из клуба по окончании сезона. Он работает в клубе с 2005 года.

Ван дер Сар выступал за "МЮ" с 2005 по 2011 год. Сейчас голландец является генеральным директором "Аякса".

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