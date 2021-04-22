Стал известен кандидат на место Вудворда в "Манчестер Юнайтед"
Фото: Jasper Ruhe / Global Look Press
"Манчестер Юнайтед" начал поиски кандидата на пост вице-президента клуба.
Как сообщает журналист Николо Скира, "красные дьяволы" рассматривают кандидатуру экс-голкипера команды Эдвина ван дер Сара.
Напомним, что нынешний вице-президент Эд Вудворд уйдет из клуба по окончании сезона. Он работает в клубе с 2005 года.
Ван дер Сар выступал за "МЮ" с 2005 по 2011 год. Сейчас голландец является генеральным директором "Аякса".
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|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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