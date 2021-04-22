УЕФА перенесет игры групповой стадии Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
Фото: РИА Новости
УЕФА решил перенести игры групповой стадии Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
По сведениям телеграм-канала "Мутко Против", официально информация будет подтверждена в пятницу, 23 апреля на заседании исполкома. Кроме того, один матч плей-офф будет перенесен из Дублина в Лондон.
УЕФА отказался от проведения игр турнира в Ирландии, так как местные власти не смогли гарантировать минимальную заполняемость на матчах.
Напомним, что Санкт-Петербург примет три игры групповой стадии, а также матч 1/4 финала.
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