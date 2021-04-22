Чеферин: "244 из 247 клубов Европы на нашей стороне"
Фото: Reuters
Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что имеет поддержку от европейских клубов после создания Суперлиги.
"Многое случилось за сутки, которые прошли после конгресса. Однако я ожидаю еще больше новостей к пятнице. Я думаю, что те, кто говорят об абсолютном спокойствии в этой ситуации, врут. Они оказались в очень трудном положении, а не УЕФА, на стороне которого 235 из 247 клубов. Хотя... Уже 244. Все они с нами. Вчера я получил сообщения со словами поддержки буквально от каждого клуба Европы.
Поэтому теперь мы ждем, когда все осознают свои ошибки и пострадают от последствий. Мы поговорим об этом на следующей неделе", - приводит слова Чеферина The Athletic.
Напомним, что из 12 клубов только "Реал", "Барселона" и "Ювентус" еще не отказались от участия в Суперлиге.
Читайте также: "Реал" и "Ювентус" могут исключить из еврокубков. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лапорта предупредил Тебаса о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги оповестил УЕФА
-
Моуринью может возглавить клуб Ла Лиги
-
Перес: "В баскетболе тоже есть Евролига и она спасла европейский баскетбол"
-
Червиченко считает, что арбитры делают ставки на матчи
-
Кержаков высказался о результативности Дзюбы за сборную России
-
Чеферин: "244 из 247 клубов Европы на нашей стороне"
-
УЕФА перенесет игры групповой стадии Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
-
Де Брюйне сможет сыграть с ПСЖ
-
"Бавария" хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом
-
Серхио Рамос вернулся к тренировкам (фото)
-
Джесси Лингард признался, что недавно хотел приостановить карьеру
-
"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем
-
"Хетафе" хочет выкупить у "Барселоны" Аленью
-
Клинсманн не против стать главным тренером "Тоттенхэма"
-
Сборная Италии представила новую форму (видео)
-
Анчелотти назвал два важных момента, которые не учли создатели Суперлиги
-
"Реал" и "Ювентус" могут исключить из еврокубков
-
Сульшер вышел к фанатам и получил порцию критики за поддержку хозяев клуба
-
Пике поделился мыслями о будущем Месси в "Барселоне"
-
УЕФА может отблагодарить Англию за помощь в развале Суперлиги
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4