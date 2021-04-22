Чеферин: "244 из 247 клубов Европы на нашей стороне"

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Чеферин: "244 из 247 клубов Европы на нашей стороне"Фото: Reuters

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что имеет поддержку от европейских клубов после создания Суперлиги.

"Многое случилось за сутки, которые прошли после конгресса. Однако я ожидаю еще больше новостей к пятнице. Я думаю, что те, кто говорят об абсолютном спокойствии в этой ситуации, врут. Они оказались в очень трудном положении, а не УЕФА, на стороне которого 235 из 247 клубов. Хотя... Уже 244. Все они с нами. Вчера я получил сообщения со словами поддержки буквально от каждого клуба Европы.

Поэтому теперь мы ждем, когда все осознают свои ошибки и пострадают от последствий. Мы поговорим об этом на следующей неделе", - приводит слова Чеферина The Athletic.

Напомним, что из 12 клубов только "Реал", "Барселона" и "Ювентус" еще не отказались от участия в Суперлиге.

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