Чеферин: "244 из 247 клубов Европы на нашей стороне"

Фото: Reuters

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что имеет поддержку от европейских клубов после создания Суперлиги.

"Многое случилось за сутки, которые прошли после конгресса. Однако я ожидаю еще больше новостей к пятнице. Я думаю, что те, кто говорят об абсолютном спокойствии в этой ситуации, врут. Они оказались в очень трудном положении, а не УЕФА, на стороне которого 235 из 247 клубов. Хотя... Уже 244. Все они с нами. Вчера я получил сообщения со словами поддержки буквально от каждого клуба Европы.

Поэтому теперь мы ждем, когда все осознают свои ошибки и пострадают от последствий. Мы поговорим об этом на следующей неделе", - приводит слова Чеферина The Athletic.

Напомним, что из 12 клубов только "Реал", "Барселона" и "Ювентус" еще не отказались от участия в Суперлиге.

Читайте также: "Реал" и "Ювентус" могут исключить из еврокубков. | http://soccernews.ru