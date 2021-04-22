Кержаков высказался о результативности Дзюбы за сборную России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Наставник "Томи" Александр Кержаков уверен, что Артем Дзюба побьет его рекорд по количеству голов за сборную России.
"Мне звонят перед каждой игрой сборной, поэтому я в курсе дел. Мое отношение? Футбол - командный вид спорта, для меня высокий показатели результативности футболиста - это достижение его партнеров. Не я беру мяч, тащу их от своих ворот и забиваю в чужие, моменты, которые я реализовывал, создавала команда.
Забивая голы, я лишь завершал усилия ребят, игравших лучше, чем я в те сезоны, которые с точки зрения статистики проводил не на самом высоком уровне. Я никогда не стремился во что бы то ни стало улучшить свои личные показатели, мне повезло, что рядом находились партнеры высочайшего уровня.
Так что к обозначенной вами теме отношусь очень спокойно. Уверен, что Артем забьет за сборную больше тридцати голов. У него впереди много матчей, он находится в хорошем функциональном состоянии, рядом сильные партнеры, да и сборная играет неплохо", - приводит слова Кержакова Bobsoccer.
Напомним, что на счету Дзюбы 29 голов в составе сборной России, а Кержаков забил 30 голов.
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