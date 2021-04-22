Червиченко считает, что арбитры делают ставки на матчи

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на пожизненное отстранение Михаила Вилкова от судейской работы.

Отметим, что после этого Вилков хотел пообщаться с президентом судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем по-мужски.

"Хачатурянцу не о чем с ним разговаривать. Это человек, который позорит весь судейский корпус, поэтому о чем с ним разговаривать? Где Хачатурянц, а где Вилков? Это как ефрейтор хочет поговорить с генералом.

Они же ничего не умеют кроме того, как давать такие пенальти и карточки, а потом получать за них какие-то бонусы. Что они еще в жизни умеют? Или ставить на определенное количество карточек на ставках, понимая, сколько они этих карточек покажут. Они думают, что умнее других, однако все умные и грамотные. Все знают их проделки. Для кого-то это секрет, а люди просвещенные в футболе все знают", - приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

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