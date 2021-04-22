Моуринью может возглавить клуб Ла Лиги

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Португальский специалист Жозе Моуринью может стать новым тренером "Валенсии".

По сведениям The Sun со ссылкой на Todo Fichajes, владелец "летучих мышей" Питер Лим уже контактировал с агентом тренера Жорже Мендешем.

Напомним, что Моуринью имеет опыт работы в испанской Ла Лиге. Он с 2010 по 2013 года тренировал "Реал".

После 32 туров "Валенсия" занимает в Ла Лиге 14-ю позицию.

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