Моуринью может возглавить клуб Ла Лиги

Теги валенсияжозе моуринью

Моуринью может возглавить клуб Ла Лиги Фото Reuters / Toby Melville

Португальский специалист Жозе Моуринью может стать новым тренером "Валенсии".

По сведениям The Sun со ссылкой на Todo Fichajes, владелец "летучих мышей" Питер Лим уже контактировал с агентом тренера Жорже Мендешем.

Напомним, что Моуринью имеет опыт работы в испанской Ла Лиге. Он с 2010 по 2013 года тренировал "Реал".

После 32 туров "Валенсия" занимает в Ла Лиге 14-ю позицию.

Читайте также: Моуринью может возглавить шотландский топ-клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лапорта предупредил Тебаса о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги оповестил УЕФА

Лапорта предупредил Тебаса о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги оповестил УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов