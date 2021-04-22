"Аталанта" в меньшинстве упустила победу над "Ромой"

Фото: twitter.com/officialasroma

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Рома" сыграла вничью с "Аталантой".

"Аталанта" снова вернулась на третье место, "Рома" по-прежнему седьмая.

"Рома" - "Аталанта" 1:1

Голы: Малиновский, 26 - 0:1, Кристанте, 75 - 1:1

"Рома": Лопес, Карсдорп, Манчини, Рожер, Калафьори (Бруно Перес, 46), Вильяр (Карлес Перес, 76), Кристанте, Мхитарян (Майораль, 86), Верету, Пеллегрини, Джеко.

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Гимшити, Паломино, Мэле, Иличич (Муриэль, 59), Фройлер, Малиновский (Пашалич, 59), де Рон, Ромеро, Сапата (Толои, 73).

Удаления: Гозенс (69), Рожер (90).

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