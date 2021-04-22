"Аталанта" в меньшинстве упустила победу над "Ромой"
Фото: twitter.com/officialasroma
В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Рома" сыграла вничью с "Аталантой".
"Аталанта" снова вернулась на третье место, "Рома" по-прежнему седьмая.
"Рома" - "Аталанта" 1:1
Голы: Малиновский, 26 - 0:1, Кристанте, 75 - 1:1
"Рома": Лопес, Карсдорп, Манчини, Рожер, Калафьори (Бруно Перес, 46), Вильяр (Карлес Перес, 76), Кристанте, Мхитарян (Майораль, 86), Верету, Пеллегрини, Джеко.
"Аталанта": Голлини, Гозенс, Гимшити, Паломино, Мэле, Иличич (Муриэль, 59), Фройлер, Малиновский (Пашалич, 59), де Рон, Ромеро, Сапата (Толои, 73).
Удаления: Гозенс (69), Рожер (90).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17