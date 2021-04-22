"Барселона" сделала заявление касательно Суперлиги

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"Барселона" сделала заявление касательно Суперлиги

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала заявление клуба касательно европейской Суперлиги.

"Барселона" разделяет мнение большинства крупных европейских футбольных клубов - и даже более того, учитывая нынешний социально-экономический климат, - о необходимости структурных реформ, чтобы гарантировать финансовую устойчивость и существование мирового футбола за счет улучшения продукта. Продукта, который предлагается фанатам по всему миру, консолидируя и даже увеличивая фанатскую базу, которая является его опорой и самой сильной стороной.

В этом контексте совет директоров "Барселоны" принял в срочном порядке предложение стать членом-учредителем Суперлиги, турнира, призванного улучшить качество и привлекательность продукта, предлагаемого футбольным фанатам, и в то же время, как один из самых неотъемлемых принципов "Барселоны", искать новые формулы солидарности с футбольной семьей в целом.

Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в авангарде, что является неотъемлемой частью идентичности клуба и его спортивного, социального и институционального духа.

В любом случае, "Барселона", как клуб, который всегда был и всегда будет принадлежать каждому из его членов, прямо зарезервировал за собой право представить такое важное решение для окончательного утверждения его компетентными социальными органами после тщательного и очень необходимого изучения предложения.

Учитывая общественную реакцию, которую вышеупомянутый проект вызвал во многих сферах, нет никаких сомнений в том, что "Барселона" ценит необходимость более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию, чтобы пересмотреть, если необходимо, и в требуемой степени, предложение в том виде, в котором оно сформулировано изначально, и решает все эти вопросы, всегда на благо общих интересов футбольного мира. Такой глубокий анализ требует времени и необходимого хладнокровия, чтобы избежать каких-либо опрометчивых действий.

Мы считаем не менее важным подчеркнуть объективный факт, что суд уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, тем самым подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей проекта Суперлиги. В связи с этим "Барселона" считает неправильным устанавливать необходимый процесс размышлений и дебатов в соответствии с критериями неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то, что "Барселона" прекрасно осознает важность и интерес, вызываемый этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, он всегда будет действовать с должной осмотрительностью и требует предельного понимания, уважения и, прежде всего, терпения. среди фанатов клуба и в общественном мнении в целом", - заявили в клубе.

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