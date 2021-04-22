"Атлетико" на классе разобрался с "Уэской"

Теги атлетико мадридуэска

"Атлетико" на классе разобрался с "Уэской"Фото: twitter.com/atleti

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" обыграл "Уэску".

"Атлетико" вновь возглавил турнирную таблицу, обойдя "Реал" на 3 очка.

"Атлетико" - "Уэска" 2:0

Голы: Корреа, 39 - 1:0, Карраско, 80 - 2:0

"Атлетико": Облак, Хименес, Савич, Триппьер, Лоди (Фелипе, 87), Коке, Карраско (Кондогбиа, 84), Льоренте, Сауль (Витоло, 87), Корреа (Торрейра, 84), Эррера (Дембеле, 76).

"Уэска": Альваро Фернандес, Сиовас, Пулидо, Инсуа (Гарсия, 85), Думбия, Микель Рико, Серхио Гомес (Педро Лопес, 85), Москера (Галан, 63), Окадзаки (Феррейро, 63), Рафа Мир (Сандро Рамирес, 63), Дани Эскриче.

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