"Атлетико" на классе разобрался с "Уэской"
Фото: twitter.com/atleti
В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" обыграл "Уэску".
"Атлетико" вновь возглавил турнирную таблицу, обойдя "Реал" на 3 очка.
"Атлетико" - "Уэска" 2:0
Голы: Корреа, 39 - 1:0, Карраско, 80 - 2:0
"Атлетико": Облак, Хименес, Савич, Триппьер, Лоди (Фелипе, 87), Коке, Карраско (Кондогбиа, 84), Льоренте, Сауль (Витоло, 87), Корреа (Торрейра, 84), Эррера (Дембеле, 76).
"Уэска": Альваро Фернандес, Сиовас, Пулидо, Инсуа (Гарсия, 85), Думбия, Микель Рико, Серхио Гомес (Педро Лопес, 85), Москера (Галан, 63), Окадзаки (Феррейро, 63), Рафа Мир (Сандро Рамирес, 63), Дани Эскриче.
Читайте также: "Реал" уверенно разобрался с "Кадисом" и возглавил Ла Лигу. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лапорта предупредил Тебаса о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги оповестил УЕФА
-
УЕФА перенесет игры групповой стадии Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
-
Де Брюйне сможет сыграть с ПСЖ
-
"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем
-
Клинсманн не против стать главным тренером "Тоттенхэма"
Лента новостей
-
Зарплата Чеферина выросла почти на полмиллиона евро, несмотря на падение доходов УЕФА
-
Официально: "Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем
-
АПЛ изменит регламент для предотвращения попыток создания Суперлиги
-
Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Олимпийских игр
-
Олич заинтересован в приглашении Рахимича в свой штаб
-
"Атлетико" на классе разобрался с "Уэской"
-
Кокорин, вероятно, не поможет "Фиорентине" в матче с "Ювентусом"
-
1
"Барселона" сделала заявление касательно Суперлиги
-
"Аталанта" в меньшинстве упустила победу над "Ромой"
-
Чорлука может продолжить карьеру в другом московском клубе
-
1
Лапорта предупредил Тебаса о создании Суперлиги за 3 дня до заявления клубов-основателей. Глава Ла Лиги оповестил УЕФА
-
Моуринью может возглавить клуб Ла Лиги
-
Перес: "В баскетболе тоже есть Евролига и она спасла европейский баскетбол"
-
Червиченко считает, что арбитры делают ставки на матчи
-
Кержаков высказался о результативности Дзюбы за сборную России
-
Чеферин: "244 из 247 клубов Европы на нашей стороне"
-
УЕФА перенесет игры групповой стадии Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
-
Де Брюйне сможет сыграть с ПСЖ
-
"Бавария" хочет продлить контракт с Шупо-Мотингом
-
Серхио Рамос вернулся к тренировкам (фото)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14