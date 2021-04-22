Олич заинтересован в приглашении Рахимича в свой штаб

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Наставник ЦСКА Ивица Олич хочет видеть Элвира Рахимича в своем тренерском штабе.

По сведениям "Чемпионата" со ссылкой на источник, босниец может занять место Василия Березуцкого, ушедшего в "Краснодар".

"В лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом. Олич уверен, что приглашение Рахимича положительно повлияет на команду", - сообщает источник.

Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. На данный момент он является тренером в ДЮСШ армейского клуба.

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