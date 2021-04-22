Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Олимпийских игр

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Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Олимпийских игр Фото Reuters / D. Ruvic

ФИФА сообщила результаты жеребьевки групповой стадии футбольного турнира летних Олимпийских игр.

Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция;

Группа B: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния;

Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия;

Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д′Ивуар, Саудовская Аравия.

Напомним, что Олимпиада будет проходить в Токио с июля по август текущего года.

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