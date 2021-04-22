Зарплата Чеферина выросла почти на полмиллиона евро, несмотря на падение доходов УЕФА

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Зарплата Чеферина выросла почти на полмиллиона евро, несмотря на падение доходов УЕФА Фото: твиттер Bayern & Germany/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин по итогам сезона 2019/20 заработал 2,19 миллиона евро до вычета налогов.

По сведениям Vozpópuli, глава УЕФА получил на 450 тысяч евро больше, чем за предыдущий сезон. При этом отмечается, что по состоянию на 31 июня 2020 года доходы организации снизились на 21% из-за пандемии коронавируса.

Известно, что зарплата Чеферина росла ежегодно за время его работы на этом посту. За пять лет Чеферин заработал 6,76 миллиона евро.

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