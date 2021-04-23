Месси установил очередной рекорд

1 Теги барселоналионель мессистатистика

Месси установил очередной рекордФото: globallookpress.com

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился двумя голами в игре против "Хетафе".

Таким образом, аргентинец забил 25-й гол в текущем сезоне Ла Лиги. Он забивает не менее 25 голов в чемпионате 12 сезонов кряду.

Как сообщает Squawka, это рекордный показатель среди футболистов.

Отметим, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил не менее 25 голов в чемпионате в 11 из последних 12 сезонов.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси Король футбола, это знает даже моя безмозглая сестра, и мой любимый кот Бадр! ))))))))

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