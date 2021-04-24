Милнер побил рекорд Крауча по выходам на замену в АПЛ

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Милнер побил рекорд Крауча по выходам на замену в АПЛФото: Reuters

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер вышел на замену в игре против "Ньюкасла" (1:1).

Как сообщает Gracenote Live, 35-летний футболист в 159-й раз вышел на замену в рамках матчей АПЛ, что является рекордным показателем.

Ранее рекорд принадлежал Питеру Краучу, который выходил на поле со скамейки запасных 158 раз.

В этом сезоне Милнер провел 34 игры, в которых отметился одной голевой передачей.

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