Гол Шомуродова помог "Дженоа" обыграть "Специю" в матче Серии А

Фото: Forza Italian Football

В рамках 33-го тура итальянской Серии А "Дженоа" одержал победу над "Специей".

Благодаря победе "Дженоа" поднялся на 13-е место.

"Дженоа" - "Специя" 2:0

Голы: Скамакка, 62 - 1:0, Шомуродов, 86 - 2:0

"Дженоа": Перин, Бираски, Гольданига, Масьелло, Дзаппакоста, Стротман (Кассата, 90), Бадель, Пьяца (Бехрами, 63), Кришито, Дестро (Шомуродов, 63), Пандев (Скамакка, 56).

"Специя": Проведель, Эрлич, Бастони, Виньяли (Агудело, 85), Терци (Шабо, 64), Лео Сена, Маджоре (Эстевес, 59), Побега, Джаси (Галабинов, 85), Фариас (Верде, 64), Нзола.

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