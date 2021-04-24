Холанд установил рекорд Бундеслиги по голам до 21-летия

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Холанд установил рекорд Бундеслиги по голам до 21-летия Фото: Твиттер @Bundesliga_EN

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отметился двумя голами в игре против "Вольфсбурга" (2:0).

Как сообщает Gracenote Live, норвежский футболист побил рекорд Бундеслиги по количеству голов до достижения 21-летия, забив 38-й гол в турнире.

Отмечается, что ранее рекорд принадлежал Джейдону Санчо из той же "Боруссии". До 21-летия он успел забить 36 голов.

В текущем сезоне на счету Холанда 37 голов и 9 ассистов в 38 матчах.

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