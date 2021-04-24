Малком прервал 17-матчевую безголевую серию
Фото: twitter.com/zenit
Нападающий "Зенита" Малком забил гол в игре с "Ротором" (6:0).
24-летний бразилец прервал свою 17-матчевую безголевую серию. Последний раз он забивал 22 августа 2020 года.
"Зенит" приобрел Малкома у "Барселоны" в 2019 году за 40 миллионов евро.
За это время Малком провел 38 матчей, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
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