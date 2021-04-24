"Вальядолид" и "Кадис" разошлись миром в матче Ла Лиги
Фото: Livesport
В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги "Вальядолид" сыграл вничью с "Кадисом".
"Вальядолид" - "Кадис" 1:1
Голы: Плано, 14 - 1:0, Кала, 64 - 1:1
"Вальядолид": Роберто, Эль-Ямик, Оласа, Перес, Хоакин Фернандес, Мичел (Гвардиола, 67), Орельяна (Вальдо Рубио, 79), Алькарас, Плано, Маркос Андре (Меса, 67), Вейсман (Кодро, 79).
"Кадис": Ледесма, Маркос Мауро, Кала, Эспино (Карселен, 58), Акапо, Гарридо (Хосе Мари, 88), Алехо (Негредо, 88), Помбо (Собрино, 59), Аугусто Фернандес (Фали Хименес, 58), Малбашич, Лосано.
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