"Интер" нацелился на Малиновского

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"Интер" нацелился на МалиновскогоФото твиттер Football Breakdown

Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов "Интера".

По сведениям Calciomercato, спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аузилио выступает за покупку 27-летнего украинца. Отмечается, что "Интер" готов заплатить за игрока 25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Малиновского 6 голов и 8 ассистов в 36 играх.

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