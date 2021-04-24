"Интер" нацелился на Малиновского

Фото твиттер Football Breakdown

Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов "Интера".

По сведениям Calciomercato, спортивный директор "нерадзурри" Пьеро Аузилио выступает за покупку 27-летнего украинца. Отмечается, что "Интер" готов заплатить за игрока 25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Малиновского 6 голов и 8 ассистов в 36 играх.

Читайте также: Малиновский повторил достижение 8-летней давности. | http://soccernews.ru