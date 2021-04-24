Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Метц"

Фото: twitter.com/PSG

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ добыл выездную победу над "Метцем".

Благодаря победе парижане вырвались на первое место, обогнав на "Лилль" на 2 очка. Однако у "догов" есть игра в запасе.

"Метц" - ПСЖ

Голы: Мбаппе, 4 - 0:1, Сантонз, 46 - 1:1, Мбаппе, 59 - 1:2, Икарди (пен), 89 - 1:3

"Метц": Укиджа, Делен (Юдоль, 87), Бронн, Бойе, Сантонз, Ангбан (Ндорам, 68), Маига (Вагнер, 87), Булая (Яде, 87), Сарр, Куяте, Лейя-Исека (Ньян, 68).

ПСЖ: Навас, Курзава (Баккер, 64), Флоренци, Керер, Кимпембе, Паредес, Верратти, Эррера, Сарабия (Ди Мария, 65), Мбаппе (Дракслер, 87), Неймар (Икарди, 81).

Читайте также: "Брест" в гостях добыл волевую победу над "Сент-Этьеном". | http://soccernews.ru