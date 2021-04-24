Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Метц"
Фото: twitter.com/PSG
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ добыл выездную победу над "Метцем".
Благодаря победе парижане вырвались на первое место, обогнав на "Лилль" на 2 очка. Однако у "догов" есть игра в запасе.
"Метц" - ПСЖ
Голы: Мбаппе, 4 - 0:1, Сантонз, 46 - 1:1, Мбаппе, 59 - 1:2, Икарди (пен), 89 - 1:3
"Метц": Укиджа, Делен (Юдоль, 87), Бронн, Бойе, Сантонз, Ангбан (Ндорам, 68), Маига (Вагнер, 87), Булая (Яде, 87), Сарр, Куяте, Лейя-Исека (Ньян, 68).
ПСЖ: Навас, Курзава (Баккер, 64), Флоренци, Керер, Кимпембе, Паредес, Верратти, Эррера, Сарабия (Ди Мария, 65), Мбаппе (Дракслер, 87), Неймар (Икарди, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13