"Зенит" может оформить чемпионство в следующем туре

Фото: twitter.com/zenit

"Зенит" находится в шаге от третьего подряд чемпионства.

Для этого подопечным Сергея Семака в следующем туре необходимо обыграть "Локомотив". За три тура до конца чемпионата "Зенит" опережает "Локомотив" на 6 очков. В случае победы "Зенит" обеспечит себе победу в чемпионате.

Поединок между клубами состоится 2 мая. Напомним, что в первом круге команды сыграли вничью - 0:0.

В последних двух турах "Зенит" встретится с "Уфой" и "Тамбовом", а "Локомотив" сыграет против "Динамо" и "Урала".

Читайте также: "Зенит" уничтожил "Ротор". | http://soccernews.ru