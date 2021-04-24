"Зенит" может оформить чемпионство в следующем туре
Фото: twitter.com/zenit
"Зенит" находится в шаге от третьего подряд чемпионства.
Для этого подопечным Сергея Семака в следующем туре необходимо обыграть "Локомотив". За три тура до конца чемпионата "Зенит" опережает "Локомотив" на 6 очков. В случае победы "Зенит" обеспечит себе победу в чемпионате.
Поединок между клубами состоится 2 мая. Напомним, что в первом круге команды сыграли вничью - 0:0.
В последних двух турах "Зенит" встретится с "Уфой" и "Тамбовом", а "Локомотив" сыграет против "Динамо" и "Урала".
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