"Фиорентина" готова продлить контракт с 38-летним Рибери

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"Фиорентина" собирается продлить соглашение с 38-летним хавбеком Франком Рибери.

"Футболисту предложен новый контракт до лета 2022 года с понижением зарплаты с 4 миллионов евро за сезон до 2 миллионов", - сообщает журналист Николо Скира.

Рибери выступает за "фиалок" с 2019 года. В этом сезоне на его счету два гола и шесть ассистов в 25 играх.

После 32 туров "Фиорентина" идет в Серии А на 14-м месте.

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