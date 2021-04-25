Фердинанд жестко высказался о системе VAR

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд жестко раскритиковал систему видеоповторов VAR.

"VAR надо выбросить в мусорное ведро. Мы попробовали, и это дерьмо. Нужно избавиться от него. Это замедляет игру и высасывает эмоции из игры", - написал Фердинанд в твиттере.

Напомним, что система видеоассистента VAR была внедрена с 2018 года.

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