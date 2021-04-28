"Краснодар" не делал предложений по трансферу форварда "Гвадалахары"

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"Краснодар" не делал предложений по трансферу форварда "Гвадалахары"Фото: Inoprosport

"Краснодар" не совершал попыток трансфера форварда "Гвадалахары" Хосе Масиаса.

По сведениям ESPN Deportes, окружению 21-летнего игрока ничего неизвестно об интересе российского клуба. Однако некоторые европейские клуб заинтересованы в мексиканце.

Отмечается, что на данный момент Масиас сконцентрирован на попадании в состав сборной Мексиски на Олимпийские игры в Токио.

Масисас - лучший бомбардир "Гвадалахары". На его счету 12 голов в 31 игре текущего сезона.

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