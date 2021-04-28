Аршавин примет участие в хоккейном шоу от "Матч ТВ"

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Аршавин примет участие в хоккейном шоу от "Матч ТВ" Фото: пресс-служба Premier

"Матч ТВ" совместно с видеосервисом Premier приступили к съемках проекта "Андрей Аршавин меняет профессию".

Участниками нового шоу станут экс-игроки сборной России Андрей Аршавин и Владимир Быстров, которые попробуют свои силы в хоккее.

"Падения, летящие в голову клюшки, отскакивающие не в нужную сторону шайбы - главным героям придется столкнуться с многими вызовами. Гостями шоу станут российские артисты и известные спортсмены, которые будут помогать футболистам постигать хоккейные секреты и хитрости.

Помимо этого, Аршавин и Быстров пройдут медицинское обследование, чтобы оценить свои физические возможности, а по итогам ведущим будут предложены специальные тренировки для улучшения результатов", - говорится в пресс-релизе.

"В любом виде спорта очень трудно достичь настоящих вершин. Для этого нужно много времени. Но и я, и Володя - профессиональные спортсмены, у нас в крови желание выигрывать и двигаться вперед, несмотря ни на что.

Мы не можем жить без адреналина, преодоления трудностей и, прежде всего, преодоления себя. Мы готовы учиться заново, падать и подниматься, готовы к новым победам над собой", - заявил Аршавин.

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