Нападающего "Олимпика" увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем "Зари"

Фото: Динамо Киев от Шурика

Неприятный эпизод случился в перенесенной игре 10-го тура УПЛ между "Олимпиком" и "Зарей".

На 30-й минуте встречи нападающий "Олимпика" Ибрагим Каргбо столкнулся с голкипером "Зари" Николой Василем. Вратарь успел сыграть в мяч, однако врезался в ногу форварда.

Судя по всему, 21-летний бельгиец получил двойной перелом. Игрока забрала с поля скорая помощь.

За этот эпизод Василь получил красную карточку. Матч завершился победой "Олимпика" со счетом 2:1.

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