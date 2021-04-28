"Реал" определил приоритетный вариант для усиления центра обороны

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"Реал" нацелился на центрального защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как сообщает AS, Кунде является приоритетным вариантом, альтернативный - Пау Торрес из "Вильярреала".

Отмечается, что трансфер Торреса может оказаться дешевле, так как его клаусула составляет 50 миллионов евро, а у Кунде - 75 миллионов.

Напомним, что этим летом "Реал" может покинуть Серхио Рамос.

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