"Реал" определил приоритетный вариант для усиления центра обороны
Фото: Reuters
"Реал" нацелился на центрального защитника "Севильи" Жюля Кунде.
Как сообщает AS, Кунде является приоритетным вариантом, альтернативный - Пау Торрес из "Вильярреала".
Отмечается, что трансфер Торреса может оказаться дешевле, так как его клаусула составляет 50 миллионов евро, а у Кунде - 75 миллионов.
Напомним, что этим летом "Реал" может покинуть Серхио Рамос.
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