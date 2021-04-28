"Атлетик" упустил победу над "Вальядолидом"

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"Атлетик" упустил победу над "Вальядолидом"Фото: twitter.com/athleticclub

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги "Атлетик" сыграл вничью с "Вальядолидом".

"Атлетик" поднялся на девятое место, "Вальядолид" остается 17-м.

"Атлетик" - "Вальядолид" 2:2

Голы: Морсильо, 14 - 1:0, Орельяна, 70 - 1:1, Рауль Гарсия, 76 - 2:1, Вейсман, 85 - 2:2

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Де Маркос, Баленсиага, Нуньес, Сансет (Рауль Гарсия, 62), Дани Гарсия, Морсильо (Уильямс, 62), Унаи Лопес (Весга, 72), Беренгер (Ибаи Гомес, 62), Вильялибре (Уильямс, 72).

"Вальядолид": Масип, Янко, Начо Мартинес, Эль-Ямик, Хоакин Фернандес (Гвардиола, 79), Алькарас (Меса, 62), Сан-Эметерио (Оливас, 79), Орельяна (Эрвиас, 79), Плано, Вейсман, Маркос Андре (Мичел, 62).

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