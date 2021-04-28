Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала"

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Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала"Фото: Sky Sports

Основатель Spotify Даниэль Эк хочет приобрести "Арсенал".

Как сообщает Sky Sports, Эк готов предложить нынешнему владельцу Стэну Кронке около двух миллиардов евро. При этом Эк готов к торгу.

Отмечается, что экс-игроки "канониров" Тьерри Анри, Патрик Виейра и Деннис Бергкамп поддерживают продажу клуба Эку.

После 33 туров "Арсенал" идет в АПЛ на 10-м месте, отставая на 9 очков от зоны еврокубков. Кроме того, "канониры" встретятся с "Вильярреалом" в 1/2 финала Лиги Европы.

Читайте также: Кронке не собирается продавать "Арсенал". | http://soccernews.ru
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