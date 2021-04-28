Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала"
Фото: Sky Sports
Основатель Spotify Даниэль Эк хочет приобрести "Арсенал".
Как сообщает Sky Sports, Эк готов предложить нынешнему владельцу Стэну Кронке около двух миллиардов евро. При этом Эк готов к торгу.
Отмечается, что экс-игроки "канониров" Тьерри Анри, Патрик Виейра и Деннис Бергкамп поддерживают продажу клуба Эку.
После 33 туров "Арсенал" идет в АПЛ на 10-м месте, отставая на 9 очков от зоны еврокубков. Кроме того, "канониры" встретятся с "Вильярреалом" в 1/2 финала Лиги Европы.
Читайте также: Кронке не собирается продавать "Арсенал". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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