Полиция задержала экс-директора академии и спортдира "Чертаново": названа причина

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

Полиция задержала экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина и спортивного директора клуба Сергея Хабарова.

Как сообщает "Чемпионат", обоих обвиняют в хищении и превышении должностных полномочий.

Ларин находился в структуре клуба с 2008 года и ушел 30 марта текущего года.

После 39 туров "Чертаново" идет в ФНЛ на 21-м месте.

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