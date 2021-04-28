Полиция задержала экс-директора академии и спортдира "Чертаново": названа причина
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
Полиция задержала экс-директора академии "Чертаново" Николая Ларина и спортивного директора клуба Сергея Хабарова.
Как сообщает "Чемпионат", обоих обвиняют в хищении и превышении должностных полномочий.
Ларин находился в структуре клуба с 2008 года и ушел 30 марта текущего года.
После 39 туров "Чертаново" идет в ФНЛ на 21-м месте.
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