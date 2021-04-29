Солист группы Oasis раскритиковал Неймара после матча с "Манчестер Сити"

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Лиам Галлахер, вокалист группы Oasis и болельщик "Манчестер Сити", остался недоволен игрой нападающего ПСЖ Неймара в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Неймар - позорный маленький мудак", - написал музыкант в твиттере.

Поединок между ПСЖ и "Манчестер Сити" завершился победой "горожан" со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Англии 4 мая.

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