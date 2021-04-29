Экс-тренер теннисисток займет пост спортивного директора "Барселоны"

Фото: Sport.es

"Барселона" определилась с кандидатом на пост спортивного директора клуба.

По сведениям Mundo Deportivo, пост займет Хави Будо, который сыграл не последнюю роль в избирательной кампании нового президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

Отмечается, что в прошлом Будо был тренером теннисисток. Планируется, что в "Барсе" он будет участвовать в управлении академией, а также будет контролировать развитие женской футбольной команды.

Напомним, что прошлый спортдир Эрик Абидаль покинул клуб в августе 2020 года.

Читайте также: "Барса" показала чемпионский стиль в игре с "Вильярреалом": разрыв в первом тайме, эффективность Гризманна, осечки конкурентов как помощь. | http://soccernews.ru