"Фрайбург" не будет выкупать Тиля у "Спартака"
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press
Хавбек Гус Тиль вернется в "Спартак" по окончании аренды во "Фрайбурге".
"Для Гуса это очень тяжелая ситуация. Необходимо понять, что имеет смысл. Ему надо играть в старте, у нас это ему сложно по многим причинам", - сказал спортивный директор "Фрайбурга" Йохен Зайер в интервью для Kicker.
Тиль провел в составе "Фрайбурга" 6 матчей, но отметился результативными действиями.
Напомним, что Тиль является самым дорогостоящим трансфером в истории "Спартака". Он обошелся клубу в 15 миллионов евро.
Читайте также: "Фейеноорд" нацелился на хавбека "Спартака" Тиля. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов
-
Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала"
-
Агент игрока "Челси" высказался об интересе со стороны ЦСКА
-
"Барселона" не переживает о переговорах ПСЖ с Месси
-
Кейн: "Тоттенхэм" не дает мне выигрывать трофеи"
Лента новостей
-
"Фрайбург" не будет выкупать Тиля у "Спартака"
-
Экс-тренер теннисисток займет пост спортивного директора "Барселоны"
-
1
Солист группы Oasis раскритиковал Неймара после матча с "Манчестер Сити"
-
Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге Чемпионов
-
Отец Месси назвал "Барселоне" условия для продления контракта с футболистом
-
Гинер и Бабаев могут уйти из ЦСКА в "Крылья Советов"
-
2
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов
-
"Реал" может включить своего футболиста в сделку по Кунде
-
Основатель Spotify высказался о возможной покупке "Арсенала"
-
Пожизненно отстраненный арбитр Вилков предложил устроить бой между Слуцким и судьей Федотовым
-
"Реал" намерен добиться участия Марсело в ответном матче с "Челси"
-
Полиция задержала экс-директора академии и спортдира "Чертаново": названа причина
-
Основатель Spotify определился с размером предложения за покупку "Арсенала"
-
"Реал" готов продать Йовича "Айнтрахту" и купить у немцев другого форварда
-
"Атлетик" упустил победу над "Вальядолидом"
-
Тренер лидера Лиги 1 "Лилля" ведет переговоры с другим клубом
-
"Реал" определил приоритетный вариант для усиления центра обороны
-
Нападающего "Олимпика" увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем "Зари"
-
Жена Тьяго Силвы раскритиковала Вернера после матча с "Реалом"
-
Аршавин примет участие в хоккейном шоу от "Матч ТВ"