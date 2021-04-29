"Фрайбург" не будет выкупать Тиля у "Спартака"

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Хавбек Гус Тиль вернется в "Спартак" по окончании аренды во "Фрайбурге".

"Для Гуса это очень тяжелая ситуация. Необходимо понять, что имеет смысл. Ему надо играть в старте, у нас это ему сложно по многим причинам", - сказал спортивный директор "Фрайбурга" Йохен Зайер в интервью для Kicker.

Тиль провел в составе "Фрайбурга" 6 матчей, но отметился результативными действиями.

Напомним, что Тиль является самым дорогостоящим трансфером в истории "Спартака". Он обошелся клубу в 15 миллионов евро.

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