Месси привьется китайской вакциной от коронавируса перед Кубком Америки

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Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси провакцинируется перед Кубком Америки.

Как сообщает Diario Sport, 33-летний аргентинец привьется китайской вакциной от коронавируса, которую ему специально привезут в Барселону.

Конфедерация футбола Южной Америки требует, чтобы привились все игроки и тренеры сборных, которые будут участвовать в Кубке Америки.

Напомним, что ранее Месси поспособствовал закупке 50 тысяч доз вакцины Sinovac для футболистов в Южной Америке.

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