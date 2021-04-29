Головин рассказал, что отказался переходить в "Вест Хэм"

1 Теги монакоалександр головинвест хэм юнайтед

Головин рассказал, что отказался переходить в "Вест Хэм" Фото Reuters

Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал, что им действительно интересовался "Вест Хэм".

"Это правда, зимой у меня было предложение от "Вест Хэма". Понятно, что АПЛ. Однако я принял решение, что я уже тут долгое время. "Монако" имеет больше шансов выступать в Лиге Чемпионов и в еврокубках. К тому же, "Вест Хэм" - это даже немного шаг назад. Если будет предложение от топового клуба, то это шаг вперeд и его необходимо делать.

Когда восстанавливался после травмы, я не то, чтобы хотел вернуться в Россию. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Это дом, родной язык. Однако не было такого, что я был готов принять решение вернуться. Близко к такому не было.

Не думаю, что нахожусь в стагнации. Наоборот, чувствую развитие. С приходом нового тренера стал понимать больше физически и тактически, чтобы быть полезным. Точно знаю, что развиваюсь", - заявил Головин в интервью для Нобеля Арустамяна.

В этом сезоне на счету Головина 4 гола и 8 результативных передач в 21 игре.

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