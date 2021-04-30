Главные новости дня: 29 апреля

Теги манчестер юнайтедбарселоналионель мессивильярреалрб лейпцигнеймар

Главные новости дня: 29 апреляФото: twitter.com/villarrealcf

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 апреля.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами.

"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы.

"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

РПЛ назвала лучшего тренера апреля.

Гжегож Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле.

"РБ Лейпциг" назвал имя нового главного тренера.

Финал Кубка Италии пройдет со зрителями.

Отец Лионеля Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца.

Неймар еще может вернуться в "Барселону".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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