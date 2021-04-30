Главные новости дня: 29 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 апреля.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами.

"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы.

"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

РПЛ назвала лучшего тренера апреля.

Гжегож Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле.

"РБ Лейпциг" назвал имя нового главного тренера.

Финал Кубка Италии пройдет со зрителями.

Отец Лионеля Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца.

Неймар еще может вернуться в "Барселону".

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