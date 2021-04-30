Главные новости дня: 29 апреля
Фото: twitter.com/villarrealcf
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 29 апреля.
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами.
"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы.
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
РПЛ назвала лучшего тренера апреля.
Гжегож Крыховяк - лучший игрок РПЛ в апреле.
"РБ Лейпциг" назвал имя нового главного тренера.
Финал Кубка Италии пройдет со зрителями.
Отец Лионеля Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца.
Неймар еще может вернуться в "Барселону".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы
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Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход из турнира
-
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу
-
Отец Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца
-
Суарес считает, что переход в другой клуб повредит Месси
Лента новостей
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Главные новости дня: 29 апреля
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"Манчестер Юнайтед" повторил достижение 57-летней давности
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Стало известно, за какую фразу был удален Куман
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Деспотович предложил свои услуги "Барселоне"
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Жемалетдинов и Мухин недовольны предложением "Локомотива" по новым контрактам
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1
Камоцци перестал быть консультантом "Спартака"
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1
"Црвена Звезда" выиграла чемпионат Сербии
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Куман высказался о своем удалении в матче с "Гранадой"
-
1
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами
-
1
"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом полуфинале Лиги Европы
-
1
Куман пропустит матчи с "Валенсией" и "Атлетико"
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Аиртон избежал серьезного повреждения
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Куман прокомментировал поражение от "Гранады"
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1
Головин рассказал, что отказался переходить в "Вест Хэм"
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2
Месси привьется китайской вакциной от коронавируса перед Кубком Америки
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"Крылья Советов" высказались о возможном приходе Гинера и Бабаева
-
Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход из турнира
-
4
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу
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В "Торино" высказались об интересе к Фомину
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Футболисты "Реала" получили 51 травму в текущем сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18