Кокорин пропустит очередной матч "Фиорентины"
Фото РИА Новости / Джузеппе Маффиа
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сыграет в матче с "Болоньей".
30-летний россиянин не попал в заявку "фиалок" на ближайшую игру, так как по-прежнему восстанавливается после повреждения.
Отметим, что Кокорин пропускает девятый матч кряду. В составе клуба он принял участие в трех играх, суммарно проведя на поле 79 минут.
"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" минувшей зимой за 5 миллионов евро.
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