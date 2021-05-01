Кокорин пропустит очередной матч "Фиорентины"

Теги фиорентинаалександр кокоринтравмыболонья

Кокорин пропустит очередной матч "Фиорентины" Фото РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сыграет в матче с "Болоньей".

30-летний россиянин не попал в заявку "фиалок" на ближайшую игру, так как по-прежнему восстанавливается после повреждения.

Отметим, что Кокорин пропускает девятый матч кряду. В составе клуба он принял участие в трех играх, суммарно проведя на поле 79 минут.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" минувшей зимой за 5 миллионов евро.

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