Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу"
Фото: ФК "Динамо"
В рамках 24-го тура УПЛ киевское "Динамо" уверенно разобралось с "Ворсклой".
Напомним, что киевский клуб уже досрочно стал чемпионом. "Ворскла" идет на шестом месте.
"Ворскла" - "Динамо" Киев 1:5
Голы: Буяльский, 6 - 0:1, Буяльский, 15 - 0:2, Кулач (пен), 24 - 1:2, Буяльский, 32 - 1:3, Родригес, 65 - 1:4, Сидклей, 84 - 1:5
"Ворскла": Ризнык, Чеснаков (Сапай, 46), Яворский, Альюн (Челядин, 46), Луизао, Тилль, Пуцлин, Наджееб (Ребенок, 46), Кане (Кравчук, 68), Кулач, Степанюк.
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 78), Шепелев (Гармаш, 46), Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 67), Родригес (Клейтон, 82), Беседин (Супряга, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13