Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу"

Фото: ФК "Динамо"

В рамках 24-го тура УПЛ киевское "Динамо" уверенно разобралось с "Ворсклой".

Напомним, что киевский клуб уже досрочно стал чемпионом. "Ворскла" идет на шестом месте.

"Ворскла" - "Динамо" Киев 1:5

Голы: Буяльский, 6 - 0:1, Буяльский, 15 - 0:2, Кулач (пен), 24 - 1:2, Буяльский, 32 - 1:3, Родригес, 65 - 1:4, Сидклей, 84 - 1:5

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков (Сапай, 46), Яворский, Альюн (Челядин, 46), Луизао, Тилль, Пуцлин, Наджееб (Ребенок, 46), Кане (Кравчук, 68), Кулач, Степанюк.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 78), Шепелев (Гармаш, 46), Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 67), Родригес (Клейтон, 82), Беседин (Супряга, 46).

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