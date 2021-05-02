"Лилль" победил "Ниццу" и вернулся на первое место Лиги 1

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"Лилль" победил "Ниццу" и вернулся на первое место Лиги 1Фото: twitter.com/losclive

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Лилль" разобрался с "Ниццей".

Благодаря победе "доги" сместили ПСЖ с первого места. Команды отделяет всего одно очко.

"Лилль" - "Ницца" 2:0

Голы: Йылмаз, 13 - 1:0, Челик, 55 - 2:0

"Лилль": Меньян, Фонте, Ботман, Рейнилду, Челик, Андре, Сумаре (Шека, 75), Бамба, Луис Араужо (Иконе, 75), Йылмаз (Языджи, 71), Дэвид (Брадарич, 88).

"Ницца": Бенитес, Камара (Нсоки, 70), Лотомба, Салиба, Аталь (Пельмар, 70), Рони Лопеш (Данилюк, 52), Шнайдерлин, Клод-Морис, Будауи (Ле-Мелу, 75), Тодибо, Дольберг.

Удаление: Лотомба (48).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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