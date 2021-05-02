"Лилль" победил "Ниццу" и вернулся на первое место Лиги 1
Фото: twitter.com/losclive
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Лилль" разобрался с "Ниццей".
Благодаря победе "доги" сместили ПСЖ с первого места. Команды отделяет всего одно очко.
"Лилль" - "Ницца" 2:0
Голы: Йылмаз, 13 - 1:0, Челик, 55 - 2:0
"Лилль": Меньян, Фонте, Ботман, Рейнилду, Челик, Андре, Сумаре (Шека, 75), Бамба, Луис Араужо (Иконе, 75), Йылмаз (Языджи, 71), Дэвид (Брадарич, 88).
"Ницца": Бенитес, Камара (Нсоки, 70), Лотомба, Салиба, Аталь (Пельмар, 70), Рони Лопеш (Данилюк, 52), Шнайдерлин, Клод-Морис, Будауи (Ле-Мелу, 75), Тодибо, Дольберг.
Удаление: Лотомба (48).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13