"Рубин" назвал цену на Хвичу

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Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, за какую сумму клуб готов продать Хвичу Кварацхелию.

"Мы оцениваем трансфер Хвичи в 30 миллионов евро", - приводит слова Яровинского Eurostavka.

Ранее сообщалось об интересе к Хвиче со стороны европейских клубов, в том числе "Ювентуса".

В этом сезоне на счету Хвичи четыре гола и четыре результативные передачи в 23 играх.

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