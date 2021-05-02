"Рубин" назвал цену на Хвичу

Теги рубинхвича кварацхелия

"Рубин" назвал цену на Хвичу Фото сайт РПЛ

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, за какую сумму клуб готов продать Хвичу Кварацхелию.

"Мы оцениваем трансфер Хвичи в 30 миллионов евро", - приводит слова Яровинского Eurostavka.

Ранее сообщалось об интересе к Хвиче со стороны европейских клубов, в том числе "Ювентуса".

В этом сезоне на счету Хвичи четыре гола и четыре результативные передачи в 23 играх.

Читайте также: Клуб АПЛ включился в борьбу за Хвичу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов