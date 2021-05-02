Семак сравнялся с Семиным и Слуцким по титулам РПЛ

Фото: Твиттер @zenit_spb

"Зенит" разгромил "Локомотив" (6:1) и досрочно выиграл чемпионат.

Наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак в третий раз выиграл РПЛ. По этому показателю он сравнялся с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким.

Отметим, что впереди Семака остались Валерий Газзаев (4 чемпионства) и Олег Романцев (8).

Семак возглавляет питерский клуб с 2018 года. Под его руководством клуб также завоевал Кубок и Суперкубок России.

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