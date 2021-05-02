Кайоде намерен покинуть "Шахтер"

Теги шахтер донецколаренваджу кайоде

Кайоде намерен покинуть "Шахтер"Фото: YouTube

Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, находящийся в аренде в "Сивасспоре", хочет сменить клуб.

Как сообщает Futball Galore Media, 27-летний нигериец намерен покинуть "Шахтер" этим летом. Отмечается, что "горняки" не будут препятствовать уходу футболиста.

"Шахтер" приобрел Кайоде у "Манчестер Сити" летом 2018 года. В составе украинского клуба он провел 24 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Известно, что в трансфере Кайоде заинтересован ряд клубов из Турции, Китая, Саудовской Аравии и Южной Кореи.

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