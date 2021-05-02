Кайоде намерен покинуть "Шахтер"
Фото: YouTube
Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, находящийся в аренде в "Сивасспоре", хочет сменить клуб.
Как сообщает Futball Galore Media, 27-летний нигериец намерен покинуть "Шахтер" этим летом. Отмечается, что "горняки" не будут препятствовать уходу футболиста.
"Шахтер" приобрел Кайоде у "Манчестер Сити" летом 2018 года. В составе украинского клуба он провел 24 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Известно, что в трансфере Кайоде заинтересован ряд клубов из Турции, Китая, Саудовской Аравии и Южной Кореи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13