Семак прокомментировал чемпионство "Зенита"

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Семак прокомментировал чемпионство "Зенита" Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал досрочную победу команды в РПЛ.

"Не так важно, сколько трофеев я выиграл. Важно, что мы сегодня победили. Мы счастливы. Ребята - молодцы. Это подарок для фанатов. Ребята показали яркую игру, забили много красивых голов. Поздравляю фанатов и команду с заслуженным чемпионством.

То, что это третье чемпионство кряду, - это круто. Легко не бывает никогда. Разумеется, этот сезон был для нас тяжелым, однако мы в нужное время собираемся, все отдают всё ради команды", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

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