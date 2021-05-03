"Зенит" - второй клуб в истории, которому удалось стать чемпионом три года кряду

Фото: twitter.com/zenit_spb

"Зенит" разгромно победил "Локомотив" (6:1) и досрочно завоевал чемпионство.

Питерский клуб стал чемпионом РПЛ третий раз кряду. Ранее подобное удавалось только "Спартаку", который выигрывал чемпионат при Олеге Романцеве в 1992, 1993 и 1994 годах.

За два тура до конца чемпионата "Зенит" опережает "Локомотив" на 9 очков.

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