Стамбул может принять финал Лиги Чемпионов в 2023 году
Фото UEFA.
Финал текущего розыгрыша Лиги Чемпионов могут перенести из Стамбула в Лондон.
Как сообщает New York Times, если финал будет перенесен, то УЕФА предложит Стамбулу принять финал турнира в 2023 году.
Напомним, что Турция находится в "красном списке" стран, по возвращению из которой гражданам Великобритании нужно пройти обязательный десятидневный карантин.
Финальная игра между "Манчестер Сити" и "Челси" должна пройти 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
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