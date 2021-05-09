Стамбул может принять финал Лиги Чемпионов в 2023 году

Фото UEFA.

Финал текущего розыгрыша Лиги Чемпионов могут перенести из Стамбула в Лондон.

Как сообщает New York Times, если финал будет перенесен, то УЕФА предложит Стамбулу принять финал турнира в 2023 году.

Напомним, что Турция находится в "красном списке" стран, по возвращению из которой гражданам Великобритании нужно пройти обязательный десятидневный карантин.

Финальная игра между "Манчестер Сити" и "Челси" должна пройти 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

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